Ferraz aumenta oferta de consultas médicas com horário ampliado nas UBSs

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos espera aumentar a oferta de mais 3,5 mil consultas médicas ao mês com o funcionamento das cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em horário ampliado até às 21 horas no município. Desde a última segunda-feira (22/01), mais três postos passaram a funcionar das 7 às 21 horas: Vila Margarida, Vila Santo Antônio e Vila São Paulo, somando-se à lista das que já funcionam em horário estendido: CDHU, no Parque São Francisco e CSII, no centro.

Mais de 100 pessoas passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Santo Antônio, Vila Margarida e Vila São Paulo no primeiro dia de horário estendido até às 21 horas ontem (22).

As melhorias estão entre as novidades anunciadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para ampliar o atendimento da população na área da Saúde e foram possibilitadas mediante as contratações feitas pela administração municipal e investimentos no setor como a contratação de novos 260 Agentes Comunitários de Saúde, dos médicos do programa Mais Médicos, além do concurso público realizado para ampliar o número de profissionais nas unidades.

Além da ampliação do horário de funcionamento nas unidades, a Prefeitura de Ferraz anunciou a abertura de três unidades aos sábados a partir do próximo dia 27 deste mês. São as UBSs da Vila Margarida, Vila Santo Antônio e CSII para também ampliar a oferta de atendimento da população na rede básica.

E, além disso, o agendamento on-line das consultas foi liberado para toda a população e não terá mais limitação como vinha ocorrendo, atendendo apenas alguns públicos como Pessoas Com Deficiência, 50+, gestantes e crianças com menos de um ano.