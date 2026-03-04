Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Ferraz avança na Regularização Fundiária e garante segurança jurídica a centenas de famílias

Município já entregou 423 matrículas em 2025 e mantém mais de 750 em andamento, além de novas áreas em fase de contratação e estudo

04 março 2026 - 12h05Por de Ferraz
Ferraz avança na Regularização Fundiária e garante segurança jurídica a centenas de famíliasFerraz avança na Regularização Fundiária e garante segurança jurídica a centenas de famílias - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando de forma histórica na política de Regularização Fundiária no município. Em 2025, foram entregues as matrículas dos núcleos Jardim Deise I e Jardim das Flores, totalizando 423 documentos, sendo 134 no primeiro e 289 no segundo.

A iniciativa garante segurança jurídica às famílias beneficiadas, que passam a ter oficialmente a propriedade de seus imóveis registrada em cartório, além de possibilitar acesso a financiamentos, valorização do patrimônio e mais dignidade.

Atualmente, encontram-se em andamento os processos de regularização dos núcleos Sítio Paredão (25 lotes), Jardim Messina (96 lotes), Jardim João Canzi (48 lotes), Conjunto Meridional de Ferraz de Vasconcelos (320 apartamentos), Vila Romanópolis (31 lotes), Loteamento Baxmann (84 lotes – a definir), Vila São Paulo III (41 lotes), Jardim José Maria Claro (48 lotes) e Loteamento Antônio Silvestre Leite (59 lotes), totalizando aproximadamente 752 matrículas em processo de regularização.

Além disso, a Prefeitura está contratando a Regularização Fundiária dos núcleos Vila Jamil, com cerca de 458 lotes, e Jardim Figueiredo, com aproximadamente 106 lotes. O município também já iniciou estudo técnico para contratação de mais dois núcleos que, juntos, somam mais de 100 lotes.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o trabalho reforça o compromisso da gestão com a inclusão social e o direito à moradia. “Regularizar é garantir dignidade, segurança e futuro para as famílias. Cada matrícula entregue representa a realização de um sonho antigo dos moradores. Nosso compromisso é continuar avançando, ampliando o alcance da Regularização Fundiária e promovendo desenvolvimento urbano com responsabilidade social”, destacou.
 

