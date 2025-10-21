Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz beneficiará mais de 5 mil pessoas com itens arrecadados na 41ª Festa da Uva

Cestas serão compostas por arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, leite e café

21 outubro 2025 - 16h50Por de Ferraz
Ferraz beneficiará mais de 5 mil pessoas com itens arrecadados na 41ª Festa da UvaFerraz beneficiará mais de 5 mil pessoas com itens arrecadados na 41ª Festa da Uva - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

Com a semana do aniversário da cidade e a 41ª Festa da Uva Fina encerrados, o Fundo Social de Solidariedade está a todo vapor na montagem das cestas básicas que irão beneficiar a população.

As cestas estão sendo compostas por arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, leite e café e serão destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente os acamados. Todos os bairros do município serão beneficiados, segundo o cronograma do Fundo.

Os alimentos foram arrecadados durante a troca de ingresso solidário da tradicional festa da cidade, e a população contribuiu, levando os donativos e trocando pelo ingresso do seu cantor favorito.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, agradeceu à população pela contribuição e afirmou o compromisso de fazer as cestas chegarem até as mãos de quem mais precisa. “Eu estou muito grata e feliz com toda esta generosa contribuição. Vamos fazer estes alimentos chegarem até os armários das famílias ferrazenses”, pontuou.

Mais de 1,3 mil famílias serão beneficiadas com esta entrega, e o Fundo Social já está realizando a triagem e embalagem dos alimentos para a montagem das cestas básicas

