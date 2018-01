Ferraz busca parcerias para novos cursos de capacitação

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos pode realizar convênios com o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), respectivamente. O primeiro passo, para a formalização da parceria que tem como objetivo oferecer cursos de capacitação e assistência médica e odontológica aos trabalhadores do setor foi dado na última quarta-feira pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário.

As entidades são referência no desenvolvimento profissional e na qualidade dos serviços prestados nas áreas de odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia a trabalhadores do transporte.

O titular da pasta Pedro Elias Bou Assi esteve na sede das instituições localizadas em Guarulhos, para conhecer as instalações e participar de uma reunião com o diretor do Sest e Senat Carlos Pelucio. Na oportunidade, Bou Assi e o diretor de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo obtiveram as informações sobre os cursos que são ministrados no Senat e também, os atendimentos médicos que são prestados pelo Sest.

“Foi muito importante conhecer os equipamentos e instalações do Sest e Senat, pois as entidades possuem um leque de cursos de capacitação para os trabalhadores do setor rodoviário, além da prestação de serviços em saúde. A efetivação de uma parceria irá, indiscutivelmente, beneficiar de forma direta, os funcionários das empresas do polo industrial e é isso que o prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon) tem como objetivo”, destaca o secretário Bou Assi.

Para Carlos Pelucio a visita da equipe da Prefeitura de Ferraz foi de extrema importância e sinaliza positivamente o início de uma parceria que será benéfica para a população da cidade.

“Agora, nós vamos aguardar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico preparar um projeto com a formatação das necessidades do município, para posteriormente, adequarmos os cursos de capacitação para atender as demandas da localidade”, adiantou o diretor do Senat.