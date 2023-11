Ferraz celebra 50 anos da cultura Hip Hop com shows neste sábado

Em alusão aos 50 anos do movimento Hip Hop, nascido em South Bronx (Nova York), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com Mestres de Cerimônia (Mc’s) da cidade, irá promover neste sábado, 11 de novembro, oito horas com intensa programação para enaltecer e celebrar a data. O local escolhido foi a Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, a partir das 14 horas, com entrada gratuita.

Uma programação avassaladora promete envolver os participantes do início ao fim do evento, que evidenciará os quatro elementos culturais que compõem o movimento Hip Hop, a saber: rap (ritmo e poesia), grafites (arte visual), Dj’s e Mc’s (base musical), e Street Dance (dança de rua).

Artistas locais e nomes de peso da cultura Hip Hop irão se reversar no palco com apresentações e performances de dança, Batalha de Rima, grafite e apresentações de rap. O evento será comandando pelos anfitriões Micke Tranbiks e Ratho ZL.

O show contará também com a participação dos Mc’s Boné de Sampa, Cachorro do Morro, Danilo Skrap, R.D.T.S., Ratho ZL (participação de Duke Zero), Cris SNJ, Micke Tranbiks & LangStony e, pela primeira vez em Ferraz, Big da Godoy (participação especial de Ylsão). Os Dj’s Paulos e Samuka Sk comandarão as controladoras, os grafites ficarão por conta de Fab NesCrew, os ritmos serão marcados pela Setes Cia de Dança, o júri da Batalha Open Style será composto por Bboy PL, Júlia Cândida e Pitbull e, o DJ Jorge Boog será o jurado da Batalha de Dança.

A Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, está situada na Avenida Brasil, 1807, na Vila Romanopolis. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.