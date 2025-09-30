Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz celebra Festa da Primavera com desfile e apresentações de dança

Celebração tem como objetivo marcar esta data do ano, que é representada por flores e cores vivas

30 setembro 2025 - 13h04Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFv)

Com a chegada da primavera, a Secretaria de Cultura realizou a 1ª Festa da Primavera na Estação Cidadania e Cultura, com diversas atividades. A celebração tem como objetivo marcar esta data do ano, que é representada por flores e cores vivas.

Unindo as habilidades artísticas realizadas pelas alunas do curso de fuxico e bolsas de couro, a secretaria realizou no último sábado (27) um lindo desfile, com peças feitas à mão. Entre as peças, havia bolsas, casacos, coletes, aplicações de fuxico em camisetas, bonés e chapéus.

“Tudo isso foi pensado com muita alegria para comemorar essa estação tão linda que é a primavera. As nossas artesãs do município prepararam as peças durante todo o ano, com muito cuidado e carinho”, pontuou a secretária de Cultura, Ana Rosa.

Além disso, também ocorreram apresentações musicais com o coral Ferraz Melody e apresentação de dança de salão.

A festa pretende se tornar tradicional no calendário da cidade no próximo ano.

