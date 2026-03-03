Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz começa a realizar entrega dos uniformes para as escolas da rede municipal

Mais de 100 mil peças serão distribuídas, com 14 mil alunos beneficiados

03 março 2026 - 16h14Por De Ferraz
- (Foto: Isis Katherine/Secom Ferraz)

Os uniformes escolares já estão sendo entregues na rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos nesta terça-feira (03). Serão mais de 14 mil alunos beneficiados e 32 escolas receberão os kits.

As peças estão sendo distribuídas por etapas, ou seja, escola por escola, de forma gradual e organizada.

Os kits contêm camiseta de manga longa e curta, regata, jaqueta, par de tênis, calça e bermudas.

“O uniforme escolar é uma maneira de trazer segurança e pertencimento aos alunos. Além de quebrar barreiras de divisões socioeconômicas e promover identidade”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

É importante que os pais fiquem atentos à agenda escolar dos filhos para qualquer novidade sobre o cronograma de entrega. Vale destacar que as creches não recebem os itens.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Controladoria de Ferraz realiza visita à Prefeitura de Santa Isabel
Região

Controladoria de Ferraz realiza visita à Prefeitura de Santa Isabel

Poá inicia revitalização da sinalização urbana com novas placas em ruas e avenidas
Região

Poá inicia revitalização da sinalização urbana com novas placas em ruas e avenidas

Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 1,5 mil vagas
Oportunidade

Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 1,5 mil vagas

Livro sobre condomínios do jornalista Roberto Viegas será lançado dia 24 de março
Região

Livro sobre condomínios do jornalista Roberto Viegas será lançado dia 24 de março

Homem é preso com mais de 100 porções de entorpecentes em Arujá
Polícia

Homem é preso com mais de 100 porções de entorpecentes em Arujá

Responsável por alça do Rodoanel vê economia de 30 min após obra concluída
Região

Responsável por alça do Rodoanel vê economia de 30 min após obra concluída