Ferraz começa a realizar entrega dos uniformes para as escolas da rede municipal

Os uniformes escolares já estão sendo entregues na rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos nesta terça-feira (03). Serão mais de 14 mil alunos beneficiados e 32 escolas receberão os kits.

As peças estão sendo distribuídas por etapas, ou seja, escola por escola, de forma gradual e organizada.

Os kits contêm camiseta de manga longa e curta, regata, jaqueta, par de tênis, calça e bermudas.

“O uniforme escolar é uma maneira de trazer segurança e pertencimento aos alunos. Além de quebrar barreiras de divisões socioeconômicas e promover identidade”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

É importante que os pais fiquem atentos à agenda escolar dos filhos para qualquer novidade sobre o cronograma de entrega. Vale destacar que as creches não recebem os itens.