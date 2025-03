Ferraz comemora Dia da Mãe Atípica com atividade especial

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos antecipou a comemoração do Dia da Mãe Atípica para esta quarta-feira (19) com uma atividade especializada realizada pelo Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências.

O evento foi um café da manhã também em comemoração ao Mês da Mulher com uma série de atividades. Além de um bingo, maquiagem e cuidados sobre como fazer um “escalda-pés”, as mães passaram por uma atividade diferente, acompanhada dos próprios filhos e ganharam brindes.

O Centro Multidisciplinar do Autismo foi inaugurado do ano passado e mudou a realidade do tratamento na cidade, com uma equipe multiprofissional formada por médico, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros. As mães só elogiam o atendimento, como a Paloma e a Michele, que deram depoimentos reforçando o ganho com esta mudança.

A Lei n° 3.576 instituiu no município o dia 20 de março como Dia da Mãe Atípica, de autoria do então vereador Álvaro Costa Vieira, o Kaká. Considera-se mãe atípica aquela cuidadora responsável pela criação dos filhos que necessitam de cuidados específicos para pessoas com deficiências, síndromes, transtornos, doenças raras, TEA, TDAH, TOD, dislexia e outros.

A gerente do Centro Multidisciplinar, Gabriela Nascimento, informou que 150 mães passam por atendimento no momento. A atividade foi pensada devido ao Dia da Mãe Atípica, que em Ferraz de Vasconcelos, graças a lei municipal, é comemorado todo dia 20 de março: “Antecipamos as comemorações aqui na unidade”, afirmou ela. “Desde o dia que comecei a ser atendida sempre fui muito bem atendida”, afirmou Paloma, que passa com o filho Ryan na unidade.

O Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências está localizado na rua Clóvis Bevilacqua, 203, no Jardim Vista Alegre.