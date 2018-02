Ferraz confirma caso importado de febre amarela

Ferraz de Vasconcelos confirmou um caso de febre amarela. Trata-se de um caso importado e com doença desenvolvida devido a Eventos Adversos Por Vacinação (AEPV), ou seja, em reação a vacina. A paciente é moradora da cidade, tem 62 anos e está em tratamento há seis meses por esteatose hepática. Ainda há mais cinco casos sob suspeita na cidade.

Segundo informações da Vigilância Epidemiológica do município, ela tomou vacina no dia 15 de janeiro em Perus (Zona Norte de SP), onde houve a evolução de sinais e sintomas. “Após dois dias com sintomas, a paciente foi atendida na região do Itaim Paulista. No dia 17 de janeiro, passou pelo Hospital Regional de Ferraz, onde fez exames de sangue e urina, notificada para investigação de febre amarela, e ficou hospitalizada. O exame de sorologia foi encaminhado ao Instituto Adolf Lutz em 24 de janeiro, dando positivo para o reagente. Vale lembrar que a paciente teve uma reação a vacina sendo feita o boletim de notificação por Eventos Adversos a Vacina. A Vigilância Epidemiológica tenta há vários dias uma visita a paciente, mas o encontro ainda não foi possível”, informou o setor.

Na região, o número de casos suspeitos em investigação segue com 20, sendo um descartado por esta confirmação. Além dos casos em análise de Ferraz, os demais são: quatro de Suzano, três de Poá, dois em Itaquaquecetuba e seis em Mogi das Cruzes. Vale destacar que no Alto Tietê houve apenas uma morte confirmada por febre amarela. Um homem de 60 anos, morador do Jardim Josely em Arujá.

Campanha

A 2ª fase da campanha de vacinação contra a febre amarela também foi retomada na região. Em Mogi das Cruzes, as doses voltaram a serem aplicadas nesta quarta-feira (14). Na cidade há inclusive a aplicação da vacina noturna que a cada dia é aplicada em um posto diferente. Hoje a dose noturna será fornecida na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Suíssa. A vacinação noturna começa às 18 horas e segue até terminar a quantia de 200 doses.

Em Suzano, a 2ª fase da campanha de vacinação é retomada na quinta-feira (15). As vacinas serão ofertadas normalmente no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz no Parque Santa Rosa; no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva no distrito de Palmeiras e no Clube Agrícola Boa Vista, no distrito do Boa Vista. O atendimento será das 8 às 16 horas, porém, no Ambulatório de Especialidades o horário se estenderá até as 18 horas. Na semana passada, cerca de 8.036 pessoas foram imunizadas nos três primeiros dias da 2ª etapa da campanha contra a febre amarela. “Somando os números da segunda etapa com os da primeira, que abrangeu as regiões onde havia recomendação para imunização e viajantes para cidades com vulnerabilidade da doença, 132.452 doses foram aplicadas em Suzano. Essa quantidade representa 46% da meta da cobertura vacinal, que é de 291 mil munícipes”, informou a Secretaria Municipal de Saúde.