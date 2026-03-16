Ferraz conquista 6º lugar nacional no Prêmio Periferia Viva 2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos conquistou o 6º lugar no ranking nacional do Prêmio Periferia Viva 2025, iniciativa promovida pelo Ministério das Cidades que reconhece experiências e políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida em territórios periféricos. O resultado evidencia o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, responsável por iniciativas que integram ações sociais, urbanas e comunitárias nas favelas e comunidades do município.

Realizado pela Secretaria Nacional de Periferias, o Prêmio Periferia Viva tem como objetivo reconhecer, valorizar e fortalecer iniciativas que enfrentam desigualdades socioespaciais e promovem o desenvolvimento dos territórios periféricos. Em sua terceira edição, a premiação reúne propostas de todo o país nas categorias voltadas a iniciativas populares, assessorias técnicas e ações desenvolvidas por entes públicos governamentais.

A candidatura de Ferraz de Vasconcelos destacou o trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, considerada pioneira por atuar de forma específica na formulação e execução de políticas públicas voltadas às comunidades. A secretaria desenvolve ações que buscam ampliar o acesso à cidadania e reduzir desigualdades urbanas, promovendo a integração das periferias à cidade por meio de iniciativas nas áreas de habitação, saúde, educação e geração de oportunidades.

Entre os projetos apresentados está o Emprega Favela, que levou empresas diretamente para dentro das comunidades e disponibilizou mais de 400 vagas de emprego para moradores, além de oferecer apoio psicológico para entrevistas e cursos gratuitos em parceria com organizações sociais. Também foram destacadas ações culturais e educativas voltadas ao protagonismo comunitário, além de atividades que proporcionam novas experiências a crianças e jovens moradores das periferias.

A atuação da secretaria também inclui ações de gestão de risco, promoção da saúde e políticas habitacionais, com destaque para iniciativas de urbanização e regularização fundiária. Mais de 6 mil famílias já foram beneficiadas com a regularização de imóveis, garantindo segurança jurídica e valorização do patrimônio das comunidades, além de melhorias em infraestrutura como pavimentação, iluminação pública e saneamento básico.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o reconhecimento nacional reforça a importância de políticas públicas voltadas às periferias. “Esse reconhecimento mostra que as políticas públicas construídas em diálogo com as comunidades geram resultados concretos. Nosso objetivo é continuar ampliando ações que promovam dignidade, oportunidades e desenvolvimento para as famílias que vivem nas periferias de Ferraz”, destacou o secretário.