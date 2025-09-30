Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional

30 setembro 2025 - 18h45Por de Ferraz
Ferraz dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio MeridionalFerraz dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional - (Foto: Arquivo/Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou no último domingo (28) uma nova etapa do processo de regularização fundiária no município, com foco no condomínio Meridional, localizado no bairro Santa Tereza. A ação, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, marca o início das atividades preparatórias para o cadastro social dos moradores.

Neste primeiro momento, as equipes da Prefeitura realizaram um trabalho de orientação, esclarecendo à comunidade sobre as etapas e a importância do processo de regularização.

De acordo com o secretário Carlos Alexandre Domingos da Silva, o município está na fase de entrega da documentação que servirá de base para o preenchimento do cadastro social das famílias. "Ao todo, 320 moradores serão contemplados com o Registro Definitivo do Imóvel, medida que garante segurança jurídica e valorização patrimonial. A expectativa da administração é concluir todo o processo em até 12 meses", afirma.

A regularização fundiária é um processo que envolve medidas jurídicas, técnicas e sociais, e procura assegurar o direito à moradia e promover o desenvolvimento urbano. Ao final, os moradores passam a ter acesso legal à propriedade, o que também viabiliza investimentos públicos futuros na região, fortalecendo a infraestrutura e a qualidade de vida da comunidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda
Região

Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda

Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; cardiologista explica o que muda
Região

Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; cardiologista explica o que muda

Ferraz celebra Festa da Primavera com desfile e apresentações de dança
Região

Ferraz celebra Festa da Primavera com desfile e apresentações de dança

SP lança programa pioneiro de restauração e conservação com pagamento em carbono e biodiversidade
Região

SP lança programa pioneiro de restauração e conservação com pagamento em carbono e biodiversidade

Circuito Eco IX abre inscrições gratuitas para corrida de rua e caminhada em Mogi
Região

Circuito Eco IX abre inscrições gratuitas para corrida de rua e caminhada em Mogi

Saldo de empregos no Alto Tietê entre janeiro e agosto é positivo, mas cai 54% comparado a 2024
Região

Saldo de empregos no Alto Tietê entre janeiro e agosto é positivo, mas cai 54% comparado a 2024