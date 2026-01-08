Ferraz dá início às obras nova UBS do Jardim São Lázaro

As obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Lázaro já foram iniciadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos nesta semana, com os serviços de escavação, preparação e limpeza do terreno que receberá o prédio de dois andares, na Estrada Stella Mazzucca, nº 451, esquina com a rua São José. Hoje, a atual UBS do São Lázaro funciona de forma precária num prédio alugado.

Com a nova estrutura, os moradores ganharão uma UBS equipada e com atendimento ampliado com as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e dentistas, além dos serviços já realizados na unidade com médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde. A novidade é que o prédio terá a Sala Lilás para o acolhimento de mulheres vítimas de violência, como recomenda o Ministério da Saúde.

Na parte superior funcionará a administração e na parte térrea ficarão concentrados os atendimentos de saúde. A área do terreno total tem 4.894,70 metros quadrados e a área construída será de 901,60 metros. A previsão de entrega é para o dia 1º de janeiro de 2027.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos firmou convênio com o governo federal para a execução dos serviços e construção do prédio que custará R$ 3 milhões, além de contrapartidas do município. Serão cinco consultórios para dentistas, atendimentos médicos e salas equipadas.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, destacou os grandes avanços que toda a comunidade atendida terá, com a nova unidade: “O ganho será muito grande para a população e também para os profissionais que trabalham na unidade. É uma grande novidade e investimento para a Saúde da nossa cidade”, afirmou ele.

O início das obras foi acompanhado pela prefeita Priscila Gambale, vereadores e secretários municipais. Para a prefeita Priscila Gambale, foi realizado um trabalho intenso entre a Prefeitura de Ferraz e as áreas técnicas junto ao Governo Federal. A nova UBS será de porte III: “Sem o empenho de todos isso não seria possível hoje”, afirmou a prefeita.

A nova UBS do São Lázaro é uma unidade de saúde maior, projetada para abrigar três ou mais equipes de Atenção Básica (EABs), visando ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS, com projetos padronizados pelo Ministério da Saúde que promovem sustentabilidade, eficiência e acolhimento, sendo uma peça-chave no Novo PAC Saúde para fortalecer o atendimento nas grandes cidades.