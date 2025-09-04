Ferraz de Vasconcelos ganha destaque na etapa estadual do projeto MPT na escola

Os estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Nurimar Martins garantiram o 3° lugar na etapa estadual do projeto MPT na escola. A Iniciativa é desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho e mobiliza estudantes das redes municipais em reflexões sobre cidadania, direitos da criança e combate ao trabalho infantil.

Ao longo dos meses, seis escolas do Ensino Fundamental I voluntariamente aderiram ao concurso e desenvolveram atividades artísticas e pedagógicas nas modalidades Música, Desenho, Poesia e Conto, envolvendo estudantes e professores em debates para produções dos textos, ilustrações e outras linguagens criativas. Cada unidade escolar selecionou os melhores trabalhos, que seguiram para a etapa municipal.

A comissão organizadora avaliou as produções e escolheu oito estudantes vencedores, que representaram o município na etapa estadual. A Emeb Nurimar Martins recebeu a medalha de bronze e o certificado com o destaque na categoria “Música”.

“É uma alegria imensa ter estudantes tão engajados que realmente se jogaram de cabeça neste projeto. O trabalho infantil é um tema muito sensível que não deve ser tratado apenas em datas especiais. Esta é a contribuição da Educação que deseja fazer ainda mais para o bem das nossas crianças”, relatou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Pensando nisso, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, realizará uma premiação no dia 16 de agosto para prestigiar os alunos vencedores da etapa municipal, no Anfiteatro da Prefeitura. Qualquer pessoa pode prestigiar o evento.