Ferraz de Vasconcelos ganha quadra para a prática de esportes de areia

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos entregou mais um espaço de lazer para a população: duas quadras para esportes de areia na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções. A solenidade de entrega ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10 de março, com a presença de autoridades locais e amantes de Voleibol.

A iniciativa é inédita no município. As quadras proporcionam uma infinidade de atividades esportivas, como vôlei, futevôlei, futebol e beach tennis, com o objetivo de incentivar o condicionamento físico e o bem-estar da população, devido à experiência ao ar livre.

Gerenciada pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, a inauguração contou com a presença da chefe do Executivo, Priscila Gambale, que ao lado do seu secretariado ressaltou a importância do novo equipamento. “Com muita alegria venho anunciar mais um equipamento esportivo que era apenas um sonho, mas que a partir de agora já é uma realidade: as quadras de areia. Desejo que a população possa usufruir, quer por hobby ou de forma profissional, sempre focados na qualidade de vida e bem-estar”, disse Gambale.

Também estiveram presentes no evento os secretários José Batista, Nicolas David, Daniel Balke, Clécio Gonçalves, Viviani Souza, Paula Trevizolli, Ana Rosa Augusto, Dom Souza, Moacyr Alves, Jackson dos Santos, Robson Xisto, Antônio Carlos e Eduardo Paiva, de Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Administração, Educação, Cultura e Turismo, Comunicação, Meio Ambiente, Governo, Assistência Social, Obras e Planejamento Urbano, respectivamente.

Os vereadores Hodirlei Martins, o Mineiro, David Junior, Osni Pasquareli, Eliel Fox, Mario de Mello, o Tio Mario, Claudio Ramos, Álvaro Costa, o Kaká, e Flávio Batista, o Inha, prestigiaram a ação.