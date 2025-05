Ferraz de Vasconcelos inicia campanha Maio Amarelo 2025

Com o tema “Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida”, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, iniciou na última quarta-feira (07) a campanha do Maio Amarelo 2025 conscientizando pedestres e condutores com uma Blitz Educativa na Avenida Brasil, região Central.

A ação ocorreu em parceria com o Corpo de Bombeiros, Detran de SP e equipes da pasta de Trânsito, a saber: Equipe de Sinalização, Agentes de Trânsito, Educação de Trânsito, setor administrativo e Equipe de Sinalização.

A ideia é conscientizar a população ferrazense sobre a importância da redução da velocidade e da atenção no trânsito, promovendo atitudes responsáveis para preservar a vida.

O titular da pasta, Osni Pasquarelli, comentou sobre a ação. “Desde 2021, as campanhas promovidas pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana possuem uma grande aceitação popular, inclusive de motoristas e pedestres. Por isso, neste Maio Amarelo 2025, iremos intensificar as ações para todas as idades e públicos”, disse o secretário.

Durante todo o mês, diversas ações ocorrerão de forma alusiva a campanha como Blitz Educativa, Teatro Interativo, ações entorno das escolas e uma edição especial do Projeto Agente de Trânsito Mirim, entre outros.

Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4674-4000, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.