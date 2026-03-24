Ferraz realiza peça teatral 'Paixão de Cristo' no dia 3 de abril

A tradicional encenação da Paixão de Cristo será realizada no dia 3 de abril, a partir das 18h, no município de Ferraz de Vasconcelos. A apresentação terá início na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Tiradentes, 313, Vila Andeyara, e seguirá em formato de percurso até a Igreja Nossa Senhora da Paz, na Rua Getúlio Vargas, 250, Vila Romanopolis.





A iniciativa é realizada pela Igreja Nossa Senhora da Paz em conjunto com o Grupo de Teatro Sonharte, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. Esta ação busca manter viva uma tradição cultural e religiosa presente em diversas cidades do país.





Essa peça retrata momentos marcantes da história de Jesus Cristo, reunindo fé, cultura e tradição em um evento que promete mobilizar fiéis, moradores e visitantes da cidade. Durante o trajeto, o público poderá acompanhar diferentes passagens da narrativa bíblica, em uma apresentação que combina teatro, religiosidade e participação comunitária.





O espetáculo contará com a participação de estudantes da Estação Cidadania de Ferraz de Vasconcelos, que integrarão o elenco da apresentação. A presença dos alunos reforça o caráter comunitário da iniciativa e amplia o envolvimento da população em atividades culturais e artísticas, fortalecendo a relação entre a cultura, educação e tradição no município.





De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Ana Rosa Augusto Rodrigues, a apresentação também reforça o papel da cultura na integração da população. "É um momento que une tradição, arte e participação da comunidade", destacou.