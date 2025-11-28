Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Região

Ferraz de Vasconcelos recebe a 9ª Roda de Samba da Resistência

Em 2025, evento volta ao Alto Tietê e será no dia 6 de dezembro, a partir das 14h, na Vila Santo Antônio

28 novembro 2025 - 14h36Por Fernando
- (Foto: Divulgação)

Neste ano o coletivo cultural Sintonia do Morro, de Ferraz de Vasconcelos, na região do Alto Tietê, recebe a 9ª Roda de Samba da Resistência no próximo dia 6 de dezembro (sábado), a partir das 14h, na Rua Tamôios, altura do número 345, na Vila Santo Antônio. A entrada é gratuita. 

Este será a segunda vez que o Samba da Resistência, roda de samba que homenageia personalidades da música, discute resistência por meio da expressão cultural dos trabalhadores e celebra o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, ocorre no Alto Tietê. 

Em sua 9ª edição, o palco terá como atração principal o cantor e compositor de samba e pagode Cleverson Luiz, e contará com apresentações de Dominiqui, Filhas da Mãe Afrika, Dom Tigre, além do cantor compositor e produtor Bruno Sotto e do grupo Papum SP É Nois que promete uma roda de samba bem animada. 

O secretário de Administração e Finanças da CUT-SP, professor Douglas Izzo, e o sambista André Ricardo, que formam apresentadores do programa Samba da Resistência na Rádio Brasil Atual FM estarão presentes animando o público. 

“O Samba da Resistência tem uma importância enorme para nós da CUT São Paulo. Ele não apenas se mantém firme ao longo dos anos, mas também carrega a resistência e a ancestralidade do nosso povo negro. É por meio do samba que essa história se manifesta, e o evento reúne, pelo nome de cada convidado, toda essa força cultural. Por isso, encerrar o ano com essa celebração é tão significativo para nós”, comenta o secretário de Cultura da central, Carlos Fábio, o Índio. 

O evento é realizado pelo Samba da Resistência, CUT São Paulo em parceria com o Sintonia do Morro, e conto com apoio do Sindicato dos Vidreiros de São Paulo, da ONG SP Ação e Cidadania, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Ferraz e do mandato do vereador ferrazense Cláudio Ramos (PT). 

Sintonia do Morro

O Sintonia do Morro é um coletivo independente que vem atuando na região do Alto Tietê, motivado por uma juventude ativa e comprometida com o desenvolvimento social. Em julho deste ano realizaram a 8ª edição da Feijoada com Pagode, com participação do rapper Dexter, um dos mais renomados artistas do rap brasileiro, num evento que já se tornou tradição em Ferraz de Vasconcelos celebrando a pluralidade cultural através da música, dança, capoeira e diversas manifestações artísticas. Uma ação gratuita que reforça o compromisso do coletivo com a comunidade local e da região. 

SERVIÇO

9ª Roda de Samba da Resistência no Sintonia do Morro

Atrações:

- Cleverson Luiz;

- Dominiqui;

- Filhas da Mãe Afrika;

- Dom Tigre;

- Bruno Sotto;

- Papum SP É Nois.

Local: Sintonia do Morro

Endereço: Rua Tamôios, altura do número 345, na Vila Santo Antônio – Ferraz de Vasconcelos

Entrada gratuita.

Como chegar: https://share.google/ItszS1XnwgQRAlxOt

