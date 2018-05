Ferraz decreta estado de emergência

Ferraz de Vasconcelos decretou, na tarde desta terça-feira (29), situação de emergência. O prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, assinou o decreto que tem como objetivo garantir a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população.

Desta forma, os estabelecimentos que comercializam combustíveis no município aderem a prerrogativa de priorizar o abastecimento de veículos oficiais, como ambulâncias, viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM), do departamento de Trânsito e Serviços Urbanos.

Desde segunda-feira (28), as escolas da rede municipal estão com as aulas suspensas, mas vale ressaltar que a coleta de lixo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o atendimento funerário, GCM e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ainda prestam serviço normalmente.

De acordo com o prefeito Zé Biruta, a medida foi essencial para que os ferrazenses não fiquem desamparados no que diz respeito a serviços básicos. “Nós precisamos atender nossa população, e com a greve estendida dos caminhoneiros, sabemos que as coisas demorarão um pouco para voltarem ao lugar, por isso o estado de emergência”, afirmou.

Antes de Ferraz, as cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santa Isabel também decretaram estado de emergência.

Ponto facultativo

Ferraz declarou ponto facultativo no dia 1º de junho (sexta-feira), devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado amanhã. As atividades serão retomadas no dia 4 (segunda-feira) a partir das 8 horas. Os munícipes que possuem pendências nos departamentos municipais devem ficar atentos. As repartições públicas, por exemplo, paralisarão as atividades. Serviços essenciais funcionam normalmente.

Prefeitura, Câmara, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Procon, Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) e cartório não vão funcionar amanhã e sexta-feira.

A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153. Já a Defesa Civil estará de plantão, mas não poderá ser acionada pela população. Em casos de emergência, o morador pode ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192), que tomarão as providências.

O Pronto-Socorro (PS) do Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho e o 1º Distrito Policial (Delegacia da Vila Margarida) também funcionará em esquema de plantão. O Velório Municipal no Cambiri vai funcionar 24 horas. Os cemitérios também seguirão normalmente com as atividades.