Ferraz define procedimentos para execução da Operação Tapa-Buraco

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu nesta quinta-feira (8), reunião com a empresa que está realizando os serviços de Tapa-Buraco na cidade para alinhar procedimentos e outros pontos do serviço. No encontro, ficou definido que uma das equipes continuará realizando os serviços na Vila do Americano e outros bairros, e outra será deslocada para as ruas do Centro, abrangendo desde o limite de Guaianases até Poá, passando pelas avenidas Brasil e XV de Novembro.

O encontro ocorreu na Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, na Vila Romanópolis, a pedido do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta.

Outro ponto definido durante a reunião foi a ordem dos procedimentos de recapeamento. A partir da próxima semana, as equipes vão preparar os locais um dia antes, com a limpeza, e a aplicação da massa quente será realizada no outro dia de manhã.

De acordo com o secretário de Obras, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a reunião foi necessária para alinhar os objetivos. “Temos que estar em conformidade, tanto com a empresa, quanto com o nosso próprio cronograma. Queremos garantia de qualidade para não prejudicar a população de qualquer maneira. A fiscalização será firme diante dos serviços, para que possamos atender todos os bairros de forma efetiva”, afirmou Ferreira.

Também estiveram presentes na reunião, o diretor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, João Paulo Rodrigues Pereira; o representante da empresa que está executando os serviços, Gleucio Willian Pires Barbosa; e engenheiros técnicos da pasta.

Cronograma

Os serviços da Operação Tapa-Buraco de Ferraz foram iniciados, na última quinta-feira, na Rua IIijima e suas travessas. Na semana que vem o recapeamento continuará na Estrada João Gaspar Delgado, Rua Manoel Garcia, Amiro Anízio Torres, Adelino Marques, Noemia Alves, Antônio de Carvalho, José Carlos Rios Junior, Manoel dos Santos Ferreira, Alfredo Sampaio e Mário Scarpelini, além das ruas da malha central do município.