Ferraz divulga balanço e registra 30,5 mil vacinados contra Influenza

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos divulgou nesta terça-feira, dia 24, um balanço da vacinação contra a Influenza (gripe) nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município neste período de frio e de intensificação da imunização na cidade. Até o momento, 30.558 pessoas foram imunizadas e a vacinação está sendo ampliada para os trabalhadores das indústrias e em locais públicos, como a Prefeitura de Ferraz, a Casa da Mulher Paulista Ferrazense e o Centro Administrativo Prefeito Valdemar Marques de Oliveira, o Dema, no Jardim Ferrazense.

A imunização também está sendo ampliada em outros locais de grande aglomeração de público, como o Calçadão da Avenida Quinze de Novembro, na região central, que recebeu o Dia D e ações programadas nos bairros como nas entregas de títulos de propriedades e ações culturais do município.

A procura pela vacina é considerada normal para a época do ano, segundo informou a diretora da Vigilância em Saúde, Daisy Ruiz. A Vigilância Epidemiológica tem realizado ações fora das unidades de saúde, além da oferta em todas as salas de vacina. A recomendação é para que a população acima dos seis meses de vida que ainda não se vacinou contra a gripe, procure a UBS mais próxima da sua casa para a imunização.

Pacientes com resfriado leve não tem contraindicação para deixar de tomar a vacina. Já pacientes que possuem alergia grave ao ovo e esteja com febre devem procurar orientação médica. A vacinação foi iniciada pelo público alvo, além dos profissionais da saúde, Forças Armadas e aqueles com doenças crônicas. Depois, assim que o Ministério da Saúde liberou para os demais públicos, a partir dos seis meses, o município também aderiu à ampliação.

Para ser vacinado basta ir até uma UBS com um documento com foto, carteira de vacinação se tiver, além do cartão SUS, no horário de funcionamento das salas de vacina, a partir das 8 horas. E nas unidades que funcionam com horário ampliado até às 21 horas também, como é o caso do CSII, e das unidades Vila Margarida, Vila Santo Antônio e CDHU e das que abrem aos sábados também.