Ferraz divulga os 12 pontos de troca do ingresso solidário da Festa da Uva

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos divulgou hoje (12), os locais da troca do ingresso solidário para a 41ª Festa da Uva Fina, que será entre os dias 9 a 14 de outubro, no Complexo Esportivo Gotthard Kaesemodel Jr, o Birutão. São ao todo 12 endereços, sendo o principal deles, a sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanópolis. Cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) localizadas em pontos variados no município, o Parque Nosso Recanto; o Centro de Arte e Cultura (CAC); a Casa da Mulher Paulista Ferrazense; o Procon (dentro do Centro de Integração à Cidadania); além da Estação Cidadania e Cultura, no Kemel também serão pontos para o recebimento dos alimentos e retirada dos ingressos solidários.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município. A troca dos ingressos começa oficialmente na segunda-feira, dia 15, a partir das 8 horas. A recomendação é para que os moradores façam um cadastro antes para que a troca ocorra de forma rápida. O link está disponível no QR Code nos cartazes afixados nos pontos de troca e também nas redes sociais da Prefeitura de Ferraz.

Os shows fazem parte do aniversário de 72 anos com um elenco do sertanejo ao forró, pagode e gospel. O grupo Menos é Mais sobe ao palco no dia 09/10; a dupla Bruno e Marrone se apresenta no dia 10/10; Nattan no dia 11; Ana Castela no dia 12/10 e Leonardo (13). Encerrando a programação, o cantor Fernandinho no dia 14, no aniversário da cidade.

As trocas ficaram assim: para quem for assistir ao show de Ana Castela precisa levar um brinquedo novo; Leonardo (1 quilo de arroz ou um pacote de café); Menos é Mais (um quilo de arroz ou um pacote de café). Bruno e Marrone (um quilo de feijão ou um quilo de açúcar); Nattan (um quilo de feijão ou um quilo de açúcar) e o cantor Fernandinho (um quilo de feijão ou um quilo de açúcar).

Lista

Os pontos de troca são os seguintes: UBS CSII, UBS Vila São Paulo, UBS Vila Margarida, UBS Vila Santo Antônio, UBS Jardim Yone, Parque Nosso Recanto, Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Centro de Arte e Cultura (CAC), no centro, Estação Cidadania E Cultura, no Kemel; Procon (dentro do CIC) no Parque São Francisco, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Ferraz.