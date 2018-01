Ferraz e EMTU retomam trabalhos para construção do Corredor Metropolitano

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), retomaram nesta semana os trabalhos para dar prosseguimento à construção do Bus Rapid Transit (BRT), também conhecido como Corredor Metropolitano Perimetral Alto Tietê, que ligará Ferraz a Arujá, passando por Poá e Itaquaquecetuba.

A equipe de engenheiras, do consórcio que venceu a concorrência pública para a construção do corredor, apresentou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que o BRT vai provocar em toda a extensão de 21,5 quilômetros.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, se diz otimista com a obra e falou sobre os benefícios da construção. "O trecho que passará por Ferraz vai trazer praticidade e poupar o tempo do munícipe. Minha expectativa é grande, até mesmo pelo tamanho da obra. Quero ainda reiterar a disponibilidade da Prefeitura frente à EMTU e dizer que para o que precisarem, Ferraz estará disposta a ajudar, tudo em prol do ferrazense".

Os exemplares com os estudos ficarão à disposição da população no salão de entrada do Palácio da Uva Itália, localizado na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, até o dia 31. No dia 1º de fevereiro, às 18 horas, a EMTU realizará a segunda etapa de quatro audiências públicas, no ginásio municipal Marcílio Guerra, na região central da cidade.

De acordo com a empresa, a agenda de audiências terá início no dia 30, em Itaquaquecetuba. Em fevereiro, os encontros ocorrerão em Ferraz de Vasconcelos, no dia 1º; seguido de Poá, dia 6 de fevereiro e finalizando em Arujá, dia 8 de fevereiro.

Corredor

No trecho “3” de implantação do BRT, que abrange Ferraz, Poá e parte de Itaquá serão sete quilômetros de implantação em áreas remanescentes e carentes. O projeto prevê a construção de dois terminais, sendo um em Ferraz e outro em Arujá, a readequação do Terminal Cidade Kemel, em Poá; a construção das estações de transferência Estrada do Corredor e Monte Belo e 26 estações de embarque e desembarque.

Ainda está previsto a construção de mais um viaduto em Ferraz. Segundo a EMTU, o BRT estará conectado às linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além do futuro Corredor Metropolitano Leste (entre Mogi e São Paulo).