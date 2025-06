Ferraz e Estado fecham acordo para regularização fundiária no Cambiri

A regularização fundiária do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos, foi o tema do encontro entre os secretários Daniel Balke (Desenvolvimento Econômico e Agricultura) e Carlos Alexandre (Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas) durante audiência no Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) – órgão ligado ao governo estadual para tratar sobre processos de legalização fundiária em áreas agrícolas da cidade, na última terça-feira, dia 3, em São Paulo.

A comitiva da Prefeitura de Ferraz foi atendida pelo diretor-executivo do Itesp, Lucas Bressanin, para estabelecer um acordo de cooperação técnica para esta região agrícola da cidade:

“Vamos dar início especialmente na regularização fundiária do Cambiri para dar mais segurança jurídica aos agricultores”, afirmou o secretário e vice-prefeito, Balke. Para o secretário Carlos Alexandre, esta é uma parceria interessante para o município que contará com o apoio e respaldo técnico do Estado.

Para Lucas Bressanin, o governo do Estado vai começar a entender as peculiaridades da região para serem providenciados os processos de matrícula, escritura, valorização jurídica e segurança do imóvel com o apoio do governador Tarcísio de Freitas:

“É o primeiro passo de uma parceria com esta equipe maravilhosa da Prefeitura de Ferraz”, afirmou. Acompanharam o encontro, além dos secretários, a equipe técnica das pastas: o advogado Bruno Atanazio; a coordenadora da Agricultura, Érika Esteves Melhen e a engenheira agrônoma, Laíza Braúna.

Jardim das Flores

No último sábado, 31 de maio, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, realizou a entrega de 289 escrituras aos moradores do Jardim das Flores.

Desde 2021, já foram entregues 6.500 títulos por meio de Regularização Fundiária promovida pela municipalidade, trazendo qualidade de vida e sanando uma espera de décadas pela escritura em mãos.

Na ocasião, a chefe do Executivo, Priscila Gambale, esteve presente no evento e fez questão de deixar uma mensagem para cada morador presente. “A espera acabou. Lutamos bastante para que esse dia chegasse a todos vocês, a exemplo de mais de 6 mil famílias ferrazenses que já receberam a sua escritura. A Regularização Fundiária é uma realidade em nossa cidade”, disse Gambale.