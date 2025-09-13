Ferraz e Instituto Melo Cordeiro realizam 1ª reunião para implantação de projetos

Foi realizada nesta sexta-feira (12), na EMEF Abílio Secundino Leite a primeira reunião de trabalho entre representantes da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Melo Cordeiro para a implantação de atividades complementares vinculadas ao Programa Estudante em Tempo Integral (ETIM).

Participaram da conversa a equipe gestora da unidade escolar, a supervisora municipal de ensino, Fátima Edice Fiuza, a presidente e fundadora do Instituto Melo Cordeiro (IMC), Kethlin de Melo Cordeiro, e o coordenador geral do Instituto Melo Cordeiro, Francisco Júnior.

Neste primeiro encontro foi debatido sobre como o projeto será inserido na comunidade escolar e as datas para os encontros com as equipes educacionais, pais e alunos. A cooperação prevê atividades complementares em contraturno a serem desenvolvidas nas Emebs Abílio Secundino Leite e Myriam Penteado Rodrigues Alckmin.

“A escola precisa ser um lugar onde as crianças aprendam que sonhos podem se tornar realidade, um local de acolhimento, família e partilha, um espaço de valorização do saber e do desenvolvimento”, disse a presidente do IMC, Kethlin de Melo.

O Instituto Melo Cordeiro é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2011 na cidade.

