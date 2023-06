Ferraz e Polícia Militar promovem formatura de 500 alunos do Proerd

Os alunos da rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), nesta quinta-feira (22). Gerenciada pela Secretaria de Educação, a cerimônia contou a participação da prefeita Priscila Gambale e autoridades municipais.

Realizado pelo 32° Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o projeto formou mais de 500 estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, que aprenderam sobre os riscos das drogas e a importância de evitar violência.

Cada aluno recebeu o certificado de conclusão do programa, bem como medalhas aos melhores de cada turma.

Sucesso garantido entre as crianças, a formatura contou com a presença dos familiares que prestigiaram mais uma fase tão importante na construção pedagógica dos participantes. Além de apresentações musicais, juramento, entrega de prêmios e todo o carinho das equipes policiais.

“A formatura do Proerd é sempre um momento de grande alegria para todos nós, vemos o comprometimento de todos para levar um futuro melhor e mais seguro às nossas crianças ferrazenses”, destaca chefe do Executivo.

Ao todo, seis escolas participaram nesse primeiro semestre, entre elas, as Emebs José Sebastião, Sara Tineue, Louis Baxmann, Ruy Coelho, Abílio Secundino Leite e Diocesio de Menezes.

Para a titular da pasta, Paula Trevizolli, o programa é um agente transformador. “Nosso principal objetivo é contribuir para os alunos tomarem decisões conscientes durante a vida e o Proerd oferece essa base educacional tão importante. Parabéns a todos os formandos!”, pontua.

Também estivera presentes no evento o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, os vereadores Álvaro Costa e Claudio Squizato, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, os diretores das escolas contempladas e diretora do departamento pedagógico, Sônia Regina.