Ferraz elabora Plano Municipal pela Primeira Infância

Para garantir o desenvolvimento seguro e os direitos das crianças ferrazenses, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está promovendo a construção do Plano Municipal Pela Primeira Infância 2023. O documento está sendo elaborado pela Comissão Intersetorial, com representantes de todas as secretarias municipais.

Como instrumento técnico e político, o Plano terá vigência de 10 anos e possibilita a criação de políticas públicas, serviços de qualidade e investimentos ainda na primeira infância, para melhorar as condições de vida das crianças de 0 a 6 anos de idade. Segundo o IBGE 2022, a cidade de Ferraz conta com 179.205 habitantes e, como público alvo do documento, 21.992 crianças. Dessa forma, as secretarias municipais unirão informações, dados, diagnósticos territoriais, pesquisas e resultados para analisar as principais necessidades, baseadas na condição socioeconômica, etnia, sexo, cor ou grau de vulnerabilidade.

Os encontros foram iniciados no mês de março e, ao todo, seis reuniões já realizadas com a Comissão Intersetorial. Para haver efetividade das metas e estratégias construídas, será obrigatório a atuação do Poder Público com representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CDMCA), Conselho Tutelar e membros da sociedade civil. Em seguida, será fruto de um projeto de lei, que tramitará junto à Câmara Municipal e sancionado pela chefe do Executivo.

“A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma no Plano pela Primeira Infância o compromisso com nossas famílias, gestantes e crianças ferrazenses, para conter a pobreza e a fome, promover a paz e oferecer educação de qualidade para que nossos meninos e meninas tenham um futuro promissor”, destaca a prefeita Priscila Gambale.