Ferraz emite 470 Carteirinhas do Autista em três anos

O mês de abril é dedicado a conscientização sobre o Autismo e Ferraz de Vasconcelos tem garantido resultados positivos com ações dedicadas ao público. Desde 2022, foram mais de 470 emissões da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com o objetivo de assegurar atendimento integral e oferecer prioridade em serviços públicos e privados. Mediada pela Secretaria de Assistência Social, a iniciativa é gratuita e oferece mais comodidade e segurança para a pessoa autista e seus familiares.

O documento pode ser solicitado pela pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de qualquer idade, e conta com nome completo, foto 3x4, filiação, data de nascimento, número da carteira de identidade civil, CPF, tipo sanguíneo, endereço, telefone, além dos dados pessoais do responsável legal ou cuidador. Só em 2025, foram mais de 60 emissões.

Segundo dados da Fundação Seade, 57% da população paulista declarou conhecer ou ter em sua residência alguém com Transtorno de Espectro Autista. Sobre o nível de conhecimento do autismo, a pesquisa revelou que 26% da população se declara bem informada e 16% pouco informada. A maioria dos paulistas (72%) considera a sociedade pouco informada sobre o tema.

A gratidão da moradora Márcia da Silva reflete os bons frutos do serviço. Mãe do Pedro Henrique Paixão, de quatro anos, revela como a carteirinha transformou a rotina de vida da família. “Há pouco tempo com a carteirinha, já percebi a grande diferença, passamos por menos constrangimentos em filas e atendimentos. As pessoas passaram a entender melhor a condição do meu filho e isso trouxe mais respeito e empatia”, afirma.

Para solicitar a Ciptea é necessário comparecer em uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) que estão localizadas na Vila Margarida, Bela Vista, Centro e Parque São Francisco. A Carteira de Identificação é expedida em até 30 dias após aprovação, com validade de 10 anos.

Será obrigatório a apresentação do relatório médico confirmando o diagnóstico; foto 3x4; Certidão de Nascimento; RG e CPF, também dos responsáveis; e comprovante de endereço original e fotocópia. No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou domiciliada em Ferraz, será obrigatória a apresentação do título declaratório de nacionalidade brasileira ou passaporte.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira, cada carteirinha emitida representa uma vitória. “Cada família acolhida é um passo a mais na luta por respeito e inclusão. Em Ferraz de Vasconcelos, já são mais de 470 histórias reconhecidas e isso nos enche de orgulho. Seguimos firmes no compromisso de acolher cada pessoa com TEA e garantir que seus direitos sejam respeitados, onde quer que estejam”, destaca.

A Ciptea oferece diversos benefícios, como a identificação oficial da pessoa com TEA, atendimento prioritário em estabelecimentos, facilidade no acesso a direitos e serviços, acesso a filas, contribuição para a coleta de dados sobre autismo, além de contribuir para o planejamento de mais políticas públicas.

UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM FERRAZ DE VASCONCELOS:

CRAS MARGARIDA

Rua Francisco Sperandio, 700 - Cidade Kemel

Telefone: (11) 4677-6384

CRAS BELA VISTA

Rua Clovis Bevilacqua, 331- Jardim Vista Alegre

Telefone: (11) 4674-2589

CRAS CENTRO

Rua Bruno Altafim, 160 - Sítio Paredão

Telefone: (11) 4678-3476 ou (11) 4678-8960

CRAS SÃO FRANCISCO

Avenida Américo Trufelli, 60 - Parque São Francisco

Telefone: (11) 4675-5320 ou (11) 4678-3716