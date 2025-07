Ferraz encerra a semana do hip-hop com show do rapper Afu-ra

Organizado pelo coletivo independente de Ferraz de Vasconcelos, Hip-Hop no Túnel, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, a semana do Hip-Hop teve o seu encerramento no último domingo (21), na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) com show do rapper estadunidense Afu-ra

Diversas apresentações musicais ocorreram durante o evento, como dos MCs Danilo Skrap, Vanessa Kryolla e Micke Trambiks, do DJ Armatese e dos grafiteiros Ana Kia, Wey Pato, entre outros. Mais de duas mil pessoas curtiram o evento.

A grande novidade e o encerramento da noite foi o show do rapper Afu-Ra, vindo diretamente do Brooklyn, Nova York. Aclamado no hip-hop underground, Afu-Ra iniciou a turnê "The Body on the Life Force" em Ferraz.

Ao longo de toda a semana, a Secretaria de Cultura enfatizou o aprendizado sobre os quatro elementos do hip-hop, sendo eles: Graffiti, DJ, Breaking e MC, realizando oficinas e mostrando um pouco de cada movimento cultural para as crianças do município.

“É um orgulho ver tantos talentos aqui na nossa cidade trazendo culturas mistas, estilos diferentes, expressões diversas. Ferraz só tem ganhado dando oportunidade para esses artistas locais demonstrarem um pouquinho daquilo que aprenderam”, pontuou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.