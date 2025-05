Ferraz encerra campanha Maio Amarelo com ações educativas e entrega de certificados

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, encerrou nesta semana as ações da campanha Maio Amarelo 2025, que teve como tema “Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida”. Durante todo o mês, diversas iniciativas foram realizadas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito, com foco especial na formação de uma cultura de paz e responsabilidade.

Entre as ações promovidas ao longo da campanha, houve blitzs educativas em pontos estratégicos da cidade, com a participação de agentes de trânsito, que distribuíram material informativo e dialogaram com motoristas e pedestres sobre atitudes seguras no trânsito. Além disso,

O teatro educativo também foi uma das ferramentas utilizadas para envolver a população, principalmente as crianças, de forma lúdica e eficaz. As apresentações ocorreram em escolas municipais, levando mensagens claras e impactantes sobre o respeito às leis de trânsito e a importância de atitudes preventivas.

A campanha teve ainda ações no entorno das escolas municipais, com foco na travessia segura, sinalização e o comportamento dos pais na entrada e saída dos alunos. Essas iniciativas contaram com o apoio da comunidade escolar e foram fundamentais para reforçar o cuidado com as crianças.

O encerramento do Maio Amarelo aconteceu na última quinta-feira, 29 de maio, com uma grande ação dedicada aos alunos da rede municipal, incluindo atividades educativas e a entrega dos certificados do projeto Agente de Trânsito Mirim. A iniciativa, que capacita crianças para atuarem como multiplicadoras da conscientização no trânsito, foi um dos destaques da campanha e reforça o compromisso com a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.