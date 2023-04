Ferraz entrega escrituras para 44 famílias do Jardim Amalfi

O evento de entrega da documentação será a partir das 9 horas, no Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), na rua Francisco Sperandio, sem número, no bairro Kemel.

O secretário de Obras de Ferraz, Antonio Carlos dos Santos Ferreira, o Carlinhos, afirmou que o momento é muito especial para as famílias que sempre sonharam com este dia: “Vamos dar dignidade para estas famílias. É algo muito especial”, declarou. A cerimônia contará com a presença das famílias, secretários e vereadores.

O processo de regularização dos imóveis de amanhã foi conduzido pela Secretaria de Obras e levou mais de 10 anos até chegar à situação atual, de poder entregar a tão sonhada escritura para as famílias.

Esta área que está sendo regularizada, no Jardim Amalfi era de Interesse Social e teve o processo de regularização concluído no início deste ano, mas devido ao período de chuvas, a entrega será realizada neste momento.

Após a entrega da documentação, as famílias terão a garantia legal de que são proprietárias, de fato, de suas casas.

A regularização atingiu 2.180 famílias no CDHU; 1500 na Fazenda Itajuíbe; 330 no Recanto dos Pássaros e já contando com as 44 do Jardim Amalfi de amanhã.

