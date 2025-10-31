Ferraz entrega novo mamógrafo e vai realizar 260 exames por mês

Para aproveitar o mês do Outubro Rosa, de conscientização, autocuidado e da importância dos exames preventivos para combater o câncer de mama, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos entregou na manhã desta quinta-feira, dia 30, o seu novo mamógrafo no Centro Integrado de Atenção à Saúde da Mulher (CIASM) com capacidade para realizar até 260 exames por mês. Trata-se de um mamógrafo digital com sistema de imagem que facilita a exposição radiográfica e a aquisição de imagens tecnológicas para ampliar o diagnóstico dos exames realizados no município.

A entrega só foi possível graças às emendas impositivas com esta finalidade apresentadas pelos vereadores Alexandro Santos Alves Silva, o Teteco; Ananias Coelho Neto, o Neto do Cambiri e José Juca de Araújo Neto, além dos parlamentares na época: Osni Ângelo Pasquarelli (atual secretário de Transportes), Agílio Nicolas Ribeiro David, (hoje secretário de Serviços Urbanos), Derneval Jardim (Deí) atual secretário de Planejamento e Fábio Farias de Oliveira (Fábio Wuhalla). O equipamento custou R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.

A apresentação do novo equipamento foi acompanhada pela prefeita Priscila Gambale; pelo secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves e os vereadores que indicaram as emendas; os ex-vereadores e hoje secretários, além dos funcionários da Secretaria de Saúde e do CIASM. Para o secretário de Saúde, a aquisição do novo mamógrafo dará um salto de qualidade pelo equipamento ser mais atualizado e moderno: “Trata-se de uma grande conquista para o município que vem investindo na saúde da mulher”, afirmou ele.

O vereador Juca agradeceu o empenho da administração municipal por este cuidado com a saúde das mulheres, tão essencial para manter a doença longe. Os demais vereadores Teteko, e os ex-parlamentares Osni Pasquarelli e Nícolas também ressaltaram a importância do equipamento como prevenção e cura caso a doença seja descoberta logo no início. A prefeita Priscila Gambale lembrou, no início da sua primeira gestão, como o prédio tinha sido entregue praticamente sem nada para chegar até o dia de hoje, de uma grande entrega para a população. Os vereadores Anderson do Depósito, Renato Ramos, Professora Selma e Cláudio Ramos também prestigiaram a solenidade.

Além dos exames de mamografias, o CIASM realiza exames de colposcopia e biópsias também recebendo uma média de três mil mulheres por mês para realizar estes exames preventivos e de rastreamento de câncer.