Ferraz envia representantes para a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

A Educação de Ferraz de Vasconcelos celebra uma importante conquista: a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Inês, foi selecionada para participar da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que ocorreu nos dias 19 e 20 de agosto, em Jaraguá (SP).

Representando a escola e o município, a estudante Natasha Cabral e o professor Gustavo Pagador participaram desse espaço de diálogo e aprendizado coletivo sobre sustentabilidade e justiça climática.

Promovida pelo Ministério da Educação (MEC), a Conferência Nacional reúne escolas de todas as regiões do Brasil com o propósito de estimular o protagonismo juvenil e a educação ambiental crítica. Nesta edição, que traz como tema “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, os participantes são convidados a propor soluções criativas e ações transformadoras para enfrentar os impactos das mudanças climáticas em seus territórios.

Ter representantes na conferência reflete o empenho da comunidade escolar de Ferraz de Vasconcelos em desenvolver projetos significativos que ultrapassam os muros da escola, reforçando o papel da educação na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com um futuro sustentável.