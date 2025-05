Ferraz está com 40 vagas abertas em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e o Governo de São Paulo abriram as inscrições para os cursos gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego. São 40 vagas no total para os cursos presenciais “Auxiliar Financeiro” e “Atendente de Farmácia”, ambos com aulas no município e com direito a certificados.

A escolha dos cursos foi realizada, segundo o Governo do Estado, após análise das demandas de mercado da região de Ferraz e do Alto Tietê, juntamente aos municípios. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

Para se inscrever basta comparecer pessoalmente até o Centro de Integração da Cidadania (CIC), na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, ou pelo site qualificasp.gov.br ou para obter mais informações ligue no seguinte número que é WhatsApp: (11) 93216-5059.

As inscrições dos dois cursos serão realizadas até o próximo dia 20 de maio e as aulas começam na semana seguinte. Não perca esta oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas no Centro de Integração Social (CIS) da Prefeitura de Ferraz, localizado na rua Getúlio Vargas, 199, na Vila Romanópolis.

O curso de Auxiliar Financeiro terá aulas à tarde presencialmente e o de Atendente de Farmácia no período da manhã, também presencialmente.