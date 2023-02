Ferraz fará sensibilização de gravidez na adolescência

Visando levar informação e conscientização, a Secretaria de Saúde abordará ao longo do mês de fevereiro o tema gravidez na adolescência. Atualmente, a cidade possui 48 jovens com idades entre 14 e 17 anos que estão grávidas e fazem o pré-natal na rede municipal. O dado traz um alerta sobre a situação e a necessidade de falar sobre sexualidade, concepção consciente e métodos contraceptivos.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) iniciaram nesta quinta-feira, 2, as atividades de abordagem sobre o tema. Cada posto desenvolveu uma programação que incluirá roda de conversa, painéis informativos e profissionais à disposição para tirar dúvidas e orientar os jovens.

A Secretaria de Saúde contabiliza 1078 gestantes em acompanhamento do pré-natal pelo programa “Ser Mãe”. Destas, 48 são adolescentes. Todas as unidades possuem preservativos masculino e feminino à disposição, teste de gravidez, planejamento familiar para procedimentos de vasectomia, laqueadura e colocação de Dispositivo Intrauterino (DIU). No entanto, a mais importante ação é a informação e a conscientização sobre uma concepção consciente, planejada, saudável e desejada.

Por isso, a saúde irá realizar as rodas de debate. O secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, reforça a necessidade da abordagem ao assunto. “É preciso que a educação sexual aconteça seja dentro de casa ou pelo poder público, em Unidades Básica de Saúde e escolas para que o conhecimento permita que os jovens tomem as decisões mais coerentes e conscientes para vida. Não há incentivo à prática sexual, mas uma orientação sobre a proteção do seu próprio corpo e a prevenção de consequências como uma gravidez indesejada ou uma Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs)”.