Ferraz faz recadastramento imobiliário até dia 30 de maio

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está fazendo o recadastramento imobiliário até o próximo dia 30 de maio. Os proprietários de imóveis na cidade estão sendo convocados pela Secretaria de Fazenda com o objetivo de atualizar a base de dados da administração municipal. Quem comparecer até o próximo dia 30 de maio com as documentações solicitadas terá 2% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024.

É necessário levar até à Prefeitura de Ferraz, localizada na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, o formulário de cadastramento espontâneo que pode ser baixado no site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br e cópias simples dos seguintes documentos: certidão de matrícula do imóvel atualizada, ou, escritura pública de compra e venda, ou contrato/compromisso de compra e venda, ou, contrato de cessão de direitos sobre imóvel, ou formal de partilha, ou sentença de usucapião, ou outros documentos que comprovem a propriedade ou a posse do imóvel.

Além disso, é necessário levar cópia simples do RG e CPF/CNPJ. Também é preciso levar um comprovante de endereço: água, luz e telefone com validade de 90 dias e uma procuração com firma reconhecida, caso não seja o responsável.

Mais informações sobre o Recadastramento Imobiliário podem ser obtidas diretamente no Departamento de Tributos pelos telefones: 4674-7826 ou 4674-7831. O desconto de 2% no IPTU referente ao recadastramento pode se somar aos outros descontos legais aplicados, o desconto à vista para quem efetuar o pagamento do imposto de uma única vez, além da Lei Municipal do Bom Pagador.