Ferraz faz recuperação de encosta na Rua Eveline no Jardim do Sol

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz iniciou os serviços de recuperação de contenção na rua Eveline, no Jardim do Sol, na última segunda-feira (12). Com as chuvas de janeiro e fevereiro, o local sofreu uma erosão na encosta oferecendo risco aos moradores no final da rua.

Para agir de forma rápida e garantir mais segurança aos moradores, a Prefeitura de Ferraz contratou uma empresa, que sob a fiscalização da Secretaria de Obras, está realizando o ‘grampeamento da encosta’, que é uma técnica de estabilização de encostas e taludes que consiste em inserir elementos metálicos (grampos) no solo para reforçar a sua resistência e evitar deslizamentos ou desmoronamentos. É um método utilizado em diversas obras de engenharia civil, como estradas e túneis, para garantir a estabilidade do terreno.

“Estes serviços são para que após este período, os moradores possam voltar a normalidade da sua rotina, com muito mais segurança”, afirmou o secretário de Obras, Eduardo Paiva. Além desta obra emergencial, a Prefeitura de Ferraz também está fazendo outra na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 2.700, que também sofreu erosão. No local, passa uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que poderia, inclusive, comprometer o abastecimento em seis cidades da região do Alto Tietê, incluindo Ferraz de Vasconcelos.