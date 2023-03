Ferraz ganha aplicativo para auxiliar no transporte público

Os usuários do transporte público do município de Ferraz de Vasconcelos contam com mais uma ferramenta que irá atender às necessidades e às possibilidades de cada pessoa na mobilidade urbana, com o aplicativo “Cittamobi”.

O app irá auxiliar o acompanhamento do horário de ônibus em tempo real.

A tecnologia empregada é de fácil utilização, podendo o munícipe acompanhar o trajeto do coletivo pelo celular. Vale salientar que o aplicativo está disponível para aparelhos com o sistema Android ou IOS.

Confira o passo a passo para usar o Cittamobi.

Baixe o app e clique no botão “Permitir localização” para que ele comece a monitorar os ônibus próximos a você.

Crie uma conta por meio do Gmail ou do Facebook para continuar e ter uma experiência mais personalizada.

Ao abrir o app, na tela inicial, localize o quadro de busca; digite para onde deseja ir.

Em seguida, aparecerão todos os ônibus para aquele destino, horário que passarão e o tempo estimado de chegada.

Se você clicar na seta ao lado de cada linha, poderá ver todos os próximos horários que aquele ônibus passará pelo ponto.

Também é possível arrastar o mapa e clicar em algum ponto específico.

O usuário pode “favoritar” clicando na estrela ao lado do número da linha para receber notificações.

Além disso, é possível verificar se alguma das linhas que passam no ponto de ônibus que você está esperando está atrasada, bastando clicar nela e selecionar quanto é o tempo de atraso do veículo.

Mais informações, basta entrar em contato pelos números 94082-8472, de segunda a sexta-feira.