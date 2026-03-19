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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Educação

Ferraz ganha prêmio de Excelência Educacional e se destaca no quesito alfabetização

Quatro escolas da cidade receberam a premiação por seu desempenho

19 março 2026 - 10h03Por De Ferraz
Ferraz ganha prêmio de Excelência Educacional e se destaca no quesito alfabetizaçãoFerraz ganha prêmio de Excelência Educacional e se destaca no quesito alfabetização - (Foto: Arquivo/Secom FV)

Quando o assunto é alfabetização, Ferraz de Vasconcelos vem se destacando. A Secretaria de Educação recebeu na última terça-feira (17) o Prêmio de Excelência Educacional com um troféu de destaque em alfabetização no Palácio dos Bandeirantes, e quatro escolas do município foram premiadas.

O Prêmio Excelência Educacional, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, é um instrumento de reconhecimento para municípios e escolas da rede pública que apresentam avanços significativos na alfabetização.

Integrante do programa Alfabetiza Juntos SP, a iniciativa utiliza os dados oficiais do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) para monitorar o desempenho escolar e premiar as instituições que atingem as metas de aprendizagem estabelecidas.

Neste ciclo, o município de Ferraz de Vasconcelos foi contemplado com o troféu de destaque em alfabetização. Além do reconhecimento municipal, quatro Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) da cidade foram contempladas pelo seu desempenho de excelência: a Emeb Antônio Schiavinati, a Emeb Prof. Diocésio de Menezes, a Emeb Pref. Helmuth Hermann Hans Louis Baxmann e a Emeb Profª Primorosa Jorge do Nascimento.

 “Esses resultados reafirmam o compromisso da gestão local e das equipes pedagógicas com a qualidade do ensino e o futuro educacional dos estudantes ferrazenses”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

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