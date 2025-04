Ferraz ganha sistema de alerta de sirene da Defesa Civil

Na última terça-feira (22), a cidade de Ferraz de Vasconcelos realizou um importante exercício simulado para o acionamento da sirene de emergência do Sistema de Alarme Remoto (SISAR), em uma ação conjunta com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal. A atividade marcou um passo significativo na preparação da população para situações de risco e reforçou o compromisso da Defesa Civil com a segurança e a prevenção de desastres naturais.

Ferraz é o primeiro município do Alto Tietê a contar com esse tipo de equipamento, que visa alertar e mobilizar os moradores de áreas vulneráveis em casos de chuvas intensas com possibilidade de deslizamentos. O SISAR foi instalado na Vila Cristina, área mapeada pela Defesa Civil como de risco geológico, permitindo o aviso sonoro antecipado para evacuação imediata em situações de emergência.

Durante o simulado, a sirene foi acionada como se houvesse risco iminente, permitindo que moradores e agentes da Defesa Civil testassem, na prática, os procedimentos de resposta rápida. Durante o teste, agentes da Defesa Civil demonstraram a importância do equipamento e da conscientização sobre os protocolos de segurança.

A parceria entre o Estado e o município foi fundamental para a implementação do projeto, que integra uma política mais ampla de prevenção de desastres naturais. Além da instalação do equipamento, a ação contou com apoio técnico, capacitação de agentes e mobilização comunitária, tornando o processo ainda mais eficaz.

Com a implantação do SISAR, Ferraz de Vasconcelos passa a ocupar uma posição de destaque na região do Alto Tietê em termos de preparação e resposta a desastres.