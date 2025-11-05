Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a empresa Alto Tietê Transportes, oferecerá transporte coletivo gratuito nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, para os alunos nas datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A ação tem como objetivo assegurar que todos os estudantes inscritos possam se deslocar até os locais de prova com tranquilidade, reforçando o compromisso do município com a democratização do acesso ao ensino superior. Os resultados do ENEM serão utilizados em processos seletivos de universidades públicas e privadas em todo o país.
O benefício será concedido mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição no exame. O transporte funcionará das 11h às 13h e das 18h às 20h, exclusivamente para os candidatos.
De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e a inclusão social. “Sabemos da importância do ENEM na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, destacou.
A medida tem caráter social e não acarretará custos aos cofres públicos, sendo totalmente viabilizada por meio da parceria com a empresa responsável pelo transporte coletivo no município.