Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 05 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025

Ação tem como objetivo assegurar que todos os estudantes inscritos possam se deslocar até os locais de prova com tranquilidade

05 novembro 2025 - 12h46Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a empresa Alto Tietê Transportes, oferecerá transporte coletivo gratuito nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, para os alunos nas datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação tem como objetivo assegurar que todos os estudantes inscritos possam se deslocar até os locais de prova com tranquilidade, reforçando o compromisso do município com a democratização do acesso ao ensino superior. Os resultados do ENEM serão utilizados em processos seletivos de universidades públicas e privadas em todo o país.

O benefício será concedido mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição no exame. O transporte funcionará das 11h às 13h e das 18h às 20h, exclusivamente para os candidatos.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e a inclusão social. “Sabemos da importância do ENEM na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, destacou.

A medida tem caráter social e não acarretará custos aos cofres públicos, sendo totalmente viabilizada por meio da parceria com a empresa responsável pelo transporte coletivo no município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro
Região

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro

Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros
Região

Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros

Sebrae-SP leva empreendedores ao 33&ordm; Furusato Matsuri em Mogi
Região

Sebrae-SP leva empreendedores ao 33º Furusato Matsuri em Mogi

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio
Região

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê
Região

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha
Região

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha