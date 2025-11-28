Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Vestibulinho Etec 2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a empresa Alto Tietê Transportes (ATT Transportes), disponibilizará transporte coletivo gratuito no próximo dia 30 de novembro de 2025, data de aplicação da prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (ETEC).
A iniciativa tem como propósito garantir que todos os candidatos inscritos possam se deslocar até os locais de prova com segurança e tranquilidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso ao ensino técnico. Os resultados do processo seletivo são amplamente utilizados como porta de entrada para cursos de nível técnico.
O benefício será concedido exclusivamente aos candidatos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Os ônibus circularão em horários especiais: das 11h às 13h e das 18h às 20h.
O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, destacou a importância da ação para os jovens do município. “Sabemos da importância da ETEC na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, afirmou.
A medida possui caráter social e não gera despesas aos cofres públicos, viabilizada integralmente pela parceria com a Alto Tietê Transportes, responsável pelo serviço de transporte coletivo na cidade.