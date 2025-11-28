Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Vestibulinho Etec 2025

Iniciativa tem como propósito garantir que todos os candidatos inscritos possam se deslocar até os locais de prova com segurança

28 novembro 2025 - 15h03Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a empresa Alto Tietê Transportes (ATT Transportes), disponibilizará transporte coletivo gratuito no próximo dia 30 de novembro de 2025, data de aplicação da prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (ETEC).

A iniciativa tem como propósito garantir que todos os candidatos inscritos possam se deslocar até os locais de prova com segurança e tranquilidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso ao ensino técnico. Os resultados do processo seletivo são amplamente utilizados como porta de entrada para cursos de nível técnico.

O benefício será concedido exclusivamente aos candidatos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Os ônibus circularão em horários especiais: das 11h às 13h e das 18h às 20h.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, destacou a importância da ação para os jovens do município. “Sabemos da importância da ETEC na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, afirmou.

A medida possui caráter social e não gera despesas aos cofres públicos, viabilizada integralmente pela parceria com a Alto Tietê Transportes, responsável pelo serviço de transporte coletivo na cidade.

