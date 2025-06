Ferraz gera 69% dos empregos de todo ano de 2024 neste quadrimestre

De janeiro a abril de 2025, Ferraz de Vasconcelos já gerou 69% das vagas de emprego criadas em todo ano de 2024, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, demonstrando uma curva de crescimento da evolução de postos de trabalho gerados na cidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz, que está à frente destes setores econômicos tem realizado diversos processos seletivos para movimentar o mercado e realizado importantes parcerias com a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae), entre outros parceiros, além das empresas, indústrias e prestadores de serviços na cidade.

Há menos de uma semana, a Prefeitura de Ferraz municipalizou o serviço e lançou o Emprega Ferraz PAT assumindo todas as vagas de emprego que forem criadas no município para promover a sua divulgação, processo seletivo, intermediação e cadastramento.

Todas as políticas realizadas têm surtido efeito, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke: “Teremos também uma nova realidade a partir do PAT municipalizado somando forças com o Estado”, declarou ele.

O Emprega Ferraz PAT funciona na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. Em breve, Ferraz lançará o aplicativo Emprega Ferraz PAT APP – uma tecnologia para divulgar as vagas de emprego existentes na cidade na palma da mão, além das empresas também conseguirem divulgar as suas oportunidades, tudo de maneira simples, direta e prática no celular. Outra inovação será a área de capacitação que ganhará reforço no Centro de Integração Social (CIS) com os cursos profissionalizantes aos ferrazenses: “Estas melhorias são esforços para incrementar a cidade e dar oportunidade aos ferrazenses para que eles trabalhem na cidade. Esta é a nossa meta, além disso, temos outras frentes como a criação do grupo Centro Mais Vivo com propostas para desenvolver o centro da cidade. Estamos firmes neste caminho de buscar o desenvolvimento”, afirmou.