Ferraz implementa novo método educacional na rede municipal

A Prefeitura de Ferraz, em parceria com o Instituto Stella Goulart, deu início ao novo método educacional que atribui um novo sentido às aprendizagens para que a criança aproveite todo o seu potencial.

A prefeita Priscila Gambale e a titular da pasta, Paula Trevizolli, celebraram a conquista ao lado dos representantes do Instituto nesta sexta-feira (21).

O diferencial do projeto é realizar uma metodologia de formação pautada nas abordagens participativas e artesanalmente produzida, partindo daquilo que são as potencialidades das escolas da rede municipal e fortemente inspiradas em práticas pedagógicas italianas para a educação das crianças, promovendo avanço, autonomia e protagonismo na primeira infância ferrazense.

Ferraz de Vasconcelos foi escolhida como cidade modelo para desenvolver a nova metodologia e o objetivo é se tornar referência na educação infantil em todo o país. Na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Prefeito Pedro Paulo Paulino, no Parque São Francisco, os pequenos já contam com salas de aulas modernas e acolhedoras. Diferente das tradicionais carteiras e cadeiras, a atual dinâmica oferece um espaço lúdico e educativo que estimula autonomia e protagonismo ainda na primeira infância.

O diretor da unidade, Robson Nunes Pereira, explica que cada aluno tem liberdade para trocar suas experiências e o professor possibilita os melhores caminhos para o conhecimento. “Notamos mudanças significativas durante o período de implementação. Hoje nossas crianças realizam as atividades com mais autonomia, por meio das interações e brincadeiras, assegurando os direitos de conviver, brincar, participar, expressar, conhecer-se e explorar, respeitando suas vivências pessoais e suas especificidades”, destaca.

De acordo com o consultor do Instituto, Paulo Fochi, o trabalho pedagógico é o que se concretiza no cotidiano. “Os estudos mostram que a transformação na vida das crianças acontece no cotidiano. Por isso, o tipo de formação que estamos investindo aqui no município é situado nesse cotidiano infantil, desse modo, a incidência dos espaços alternativos é de extrema importância, promovendo o bem-estar integral de cada estudante”, afirma.

“Entender a infância como ato de cuidado, olhar estético, ético e político a partir da formação de gestores, professores e ressignificação dos espaços das escolas é a premissa dessa grande parceria com o Instituto Stella Goulart. O projeto formativo nos faz refletir e materializar ações sobre a criança no centro do processo educativo, olhando para ela como sujeito de direitos. A primeira infância é a base para todas as aprendizagens”, pontua a titular da Educação, Paula Trevizolli.