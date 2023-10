Ferraz inaugura Centro de Cultura e Esporte; investimento é de R$ 550 mil

O investimento de mais de meio milhão se deu por conta de emendas parlamentares. Do total, aproximadamente R$ 400 mil foram destinados pelo deputado federal Rui Falcão (PT), e o restante foi do vereador Claudio Ramos (PT).

A prefeita Priscila Gambale falou sobre a importância do Centro de Convivência para a Melhor Idade. “São duas secretarias trabalhando junto: Esporte e Cultura para fazer um trabalho cultural, social e esportivo aqui no bairro. O público-alvo é a melhor idade, mas a população inteira pode utilizar”, explica.

Sobre os investimentos em esporte, Gambale ressaltou que saúde e educação também são beneficiadas. “Na nossa gestão investimos muito em esporte pois sabemos que investir em esporte é investir em educação e saúde. É um espaço que vai estar promovendo saúde, atividade física, tirando o sedentarismo. Esse trabalho que vamos fazer na Secretaria de Esporte e na Secretaria da Cultura vai englobar outras secretarias, promovendo a saúde e um espaço social, onde todos podem conviver juntos aqui na cidade”.

Além disso, a prefeita falou sobre as dificuldades de fazer um Centro de Convivência como o inaugurado. “Todo o processo que iniciamos tem várias dificuldades, tratativas, secretarias que precisam dar o aval, conseguir recurso. Nós conseguimos um recurso pelo deputado Rui Falcão. Tendo o recurso, iniciamos o processo, passando pelas secretarias até conseguirmos finalizar e entregar para a população”.

Por fim, Gambale comentou a parceria com o Poder Legislativo, tanto municipal, quanto estadual e federal. “Desde que eu assumi como prefeita, eu vi que para Ferraz progredir, era de extrema importância a parceria com todos os eleitos, independentemente de partido e lado político. Sempre busco essas parcerias, desde nossos vereadores, deputados estaduais, federais, governador e até mesmo o presidente, para trazer recursos para a nossa cidade”, finalizou.

Emocionada, Rosenilda de Souza Santos, viúva de Leocádio, agradeceu pela homenagem a seu ex-marido. “Gostei muito quando me perguntaram se podia usar o nome do tio Léo e eu aceitei na hora. Confirmou com toda a família, todos aceitaram. Agradeço a todos, ao Cláudio e à prefeita por ter confirmado isso”, disse.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inaugurou, nesta quarta-feira (25), o Centro de Convivência, Cultura e Esporte Leocádio Aquino dos Santos “Tio Léo”. Obra teve investimento de R$ 550 mil. O espaço está localizado entre as ruas Prudente de Morais, Marcondes Salgado e Guararapes, na Vila Corrêa.