Ferraz inaugura creche para atender 140 crianças de 0 a 3 anos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos irá inaugurar na segunda-feira, 27, às 14h30, uma nova creche no bairro Jardim Júlio de Carvalho, a CEI Olhos do Rei, um espaço para atender com conforto e segurança 140 crianças de 0 a 3 anos.

Essa é a terceira creche inaugurada pela atual administração, além da ampliação de salas em unidades já existentes, aumentando em 21% a oferta de vagas para as famílias ferrazenses.

“Acreditamos que a qualidade na educação infantil é determinante para o projeto da trajetória escolar de nossas crianças”, comentou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Em 2020, eram ofertadas 3.600 vagas em creche na cidade, hoje esse número chega à 4.500. A administração também tem investido na construção de novas escolas, como a Professor Pedro Paulo Paulino, uma obra que estava parada desde 2015, a Prefeitura retomou e concluiu.

Outra melhoria significativa foi em relação à alimentação das crianças, com uma merenda de qualidade, balanceada e com alimentos até mesmo para crianças com intolerância a certo tipos de produtos. São servidas atualmente 50 mil refeições por mês, com cardápio variado e alimentos frescos.

A prefeita Priscila Gambale destacou a ampliação dos valores aplicados na Educação do município. “Em 2020 foram aplicados em Educação R$ 41 milhões, em 2021 foi ampliado para R$ 59 milhões, no ano de 2022 atingiu a marca de R$ 91 milhões e neste ano de 2023, a Prefeitura vai ultrapassar R$ 100 milhões em verbas aplicadas na educação de crianças, jovens e adultos”, disse a prefeita.

As formações continuadas, parcerias com instituições renomadas, instalação de parques infantis, o concurso público para ampliar a qualidade de atendimento, entrega de uniformes e materiais escolares também estão entre os investimentos da administração.