Ferraz inaugura escola com capacidade para 200 alunos

Localizada na Rua Dom João VI, a nova unidade educacional atenderá mais de 200 crianças entre creche e pré-escola. Com espaço arejado, o local possui uma construção moderna, com salas nos dois lados separadas por um grande pátio totalmente coberto, sendo mais uma ação para ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino da cidade.

A prefeita Priscila Gambale esteve presente e destacou que a conquista representa o investimento da administração.

“É uma grande felicidade entregar mais uma escola ferrazense em formato totalmente acessível à comunidade. Os espaços foram projetados à luz das exigências atuais, garantindo dessa forma a qualidade dos serviços prestados para a população”, pontua.

Representando os familiares do patrono que também estavam presentes, o vereador David Júnior falou sobre o carinho da homenagem. “Considerando a linda trajetória, a Emeb inaugurada hoje celebra as importantes contribuições do meu avô, o 'Professor Raimundo', que deixou seu legado na educação ferrazense e que sempre será lembrado”.

De acordo com a Secretaria de Educação, a unidade tem como objetivo cuidar e educar as crianças, estimulando o desenvolvimento total.

“Acreditamos que a qualidade na educação infantil é determinante para o processo da trajetória escolar das nossas crianças”, disse a titular Paula Trevizolli.

Compareceram no evento o vice-prefeito, Daniel Balke, os secretários Antônio Carlos, Daniele Cristina de Oliveira, Carlos Alexandre, Dom Souza, José Batista, Moacyr Alves, Nicolas David, Robson Xisto e Viviani Souza, de Obras, Segurança Urbana, Favelas, Comunicação, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Assistência Social e Administração, respectivamente.

Os vereadores Hodirlei Martins, Álvaro Costa, Osni Pasquarelli e José Juca Neto também prestigiaram a inauguração.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inaugurou, nesta terça-feira, a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Raimundo Francisco dos Santos, no Jardim Ferrazense.