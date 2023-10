Ferraz inaugura reforma de escola no Parque Dourado para 544 crianças

As obras do prédio foram retomadas na atual administração e agora a unidade atende a primeira etapa da Educação Básica, com conforto e segurança para 544 crianças de 3 a 5 anos de idade. São 12 salas, espaço de experimentos e vivências, brinquedoteca, parque infantil, 40 banheiros infantis, 13 banheiros adultos, almoxarifados, cozinha escolar, dispensa, secretaria escolar, sala dos professores, sala da gestão escolar, refeitório para educandos, copa para servidores, espaços acessíveis como banheiros e acesso ao piso superior por meio de elevador.

Os locais foram projetados à luz das exigências atuais, garantindo a qualidade nos serviços prestados à comunidade, representando um investimento da administração municipal.

De acordo com a prefeita Priscila Gambale, a região merece uma escola de qualidade.

“Ver a edificação concluída, após uma década de abandono, é muito gratificante, pois sei das lutas que pais e professores enfrentaram no antigo prédio. Agora a nova unidade é moderna, com acessibilidade e elevadores, e trará mais comodidade e dignidade para nossos alunos, funcionários e a cidade como um todo”, destaca.

O patrono Pedro Paulo Paulino nasceu em 14 de maio 1911 e foi o segundo prefeito a assumir o município de Ferraz de Vasconcelos de 1958 a 1962. Antes, porém, foi vereador nas Câmaras Municipais de Mogi das Cruzes e de Poá. Nos quatro anos que governou Ferraz de Vasconcelos, imprimiu sua marca administrativa e contribuiu para o município. Durante a gestão, instalou o Ginásio Municipal Marcílio Guerra e várias escolas em pontos distantes da região central da cidade.

Também estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito, Daniel Balke, os secretários Adriano Dias Campos, Carlos Alexandre, Dom Souza, Eduardo Paiva, Jackson dos Santos, José Batista e Robson Xisto, de Assuntos Jurídicos, Favelas, Comunicação, Planejamento Urbano, Governo, Esporte e Lazer e Assistência Social, respectivamente. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, o presidente da Câmara Municipal, Hodirlei Martins, e o vereador Ananias Neto prestigiaram o evento.

Localizada no Parque Dourado, a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Prefeito Paulo Paulino inaugurou as novas instalações da unidade nesta quarta-feira (18), com a presença da prefeita Priscila Gambale, ao lado da secretária de Educação, Paula Trevizolli, e autoridades municipais. O equipamento é uma conquista para os moradores do bairro.