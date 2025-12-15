Ferraz inicia entrega de tablets a agentes de saúde

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos iniciou o cronograma de entrega de tablets aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs) do município que passarão a usar os equipamentos para agilizar a coleta de dados dos ferrazenses. Serão 214 profissionais que irão para o trabalho em campo, com o equipamento em mãos para colher melhor as informações relativas à saúde dos pacientes. A entrega dos aparelhos foi iniciada, na última sexta-feira, dia 12, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Lucas Simplício Deliesposti, no Jardim Rosana, e segue até o mês de janeiro nas demais unidades.

Os agentes comunitários recebem orientações iniciais sobre o uso do equipamento, assinam um termo de responsabilidade e recebem o equipamento na própria unidade, evitando prejuízos às rotinas de trabalho. A previsão da Secretaria de Saúde é que todos os agentes estejam com os tablets em mãos até o próximo dia 12 de janeiro.

Para o diretor da Saúde, Rafael Neves, a aquisição melhora e agiliza o trabalho dos agentes nas ruas e consequentemente reflete em eficiência no atendimento da população: “É uma boa notícia e até o final de janeiro de 2026 todas as entregas já deverão ser feitas”, afirmou ele.

A utilização dos tablets vai trazer mais agilidade, eficiência e qualidade para o trabalho em campo principalmente para o registro de visitas domiciliares em tempo real, reduzindo o uso de papel; atualização imediata de dados das famílias e do território; otimização do tempo de trabalho, permitindo mais foco no cuidado e menos burocracia, além de maior organização das informações, facilitando o acompanhamento das ações de saúde; além de melhoria na comunicação com as equipes e com a gestão, tornando os dados mais rápidos e confiáveis. Além disso, o uso da tecnologia fortalece a modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) no município e promove um atendimento mais eficiente à população.