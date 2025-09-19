Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Habitação

Ferraz inicia etapa de cadastro social para regularização fundiária

Iniciativa visa explicar sobre o processo de regularização fundiária

19 setembro 2025 - 19h30Por de Ferraz
Ferraz inicia etapa de cadastro social para regularização fundiáriaFerraz inicia etapa de cadastro social para regularização fundiária - (Foto: Amanda Baptista/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, iniciou nesta sexta-feira (19) uma ação preparatória voltada ao processo de regularização fundiária. A iniciativa visa explicar sobre o processo de regularização fundiária e, na próxima semana, o cadastro social dos moradores, etapa indispensável para a futura entrega da documentação definitiva dos imóveis.

O coordenador executivo da secretaria de Favelas e responsável pelo departamento de habitação, Bruno Barros Atanázio, destacou a importância do trabalho. “Para ser possível efetivar a entrega da documentação do imóvel, é necessário que o morador realize previamente o cadastro de seus dados. A Prefeitura atua de forma transparente e identificada, a fim de assegurar confiança e segurança no momento da coleta dessas informações”, ressaltou.

O processo de regularização fundiária compreende um conjunto amplo de medidas técnicas, jurídicas e sociais. Ao final, resulta na garantia legal da propriedade ao morador, assegurando não somente a segurança jurídica da posse, mas também a possibilidade de novos investimentos públicos que promovam o desenvolvimento local.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Itaquá Park Shopping recebe cover de Henrique & Juliano neste sábado
Região

Itaquá Park Shopping recebe cover de Henrique & Juliano neste sábado

Suzano realiza formatura da 17ª turma do programa Formare no Alto Tietê
Região

Suzano realiza formatura da 17ª turma do programa Formare no Alto Tietê

Hapvida é reconhecida em ranking global e sobe ao pódio em seis categorias
Região

Hapvida é reconhecida em ranking global e sobe ao pódio em seis categorias

Cultura e Saúde se unem na caminhada de valorização à vida em Ferraz
Região

Cultura e Saúde se unem na caminhada de valorização à vida em Ferraz

Psicóloga dá dicas para combater solidão e ansiedade no home office
Região

Psicóloga dá dicas para combater solidão e ansiedade no home office

Câmara de Mogi aprova projeto de lei para políticas públicas da Primeira Infância
Região

Câmara de Mogi aprova projeto de lei para políticas públicas da Primeira Infância