Ferraz inicia inscrições para programa de castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, abrirá no dia 9 de outubro (quinta-feira) as inscrições para o programa municipal de castração gratuita de cães e gatos. A ação visa garantir o bem-estar dos animais e controlar a reprodução desordenada, contribuindo também para a redução do abandono nas ruas da cidade.
Os tutores poderão inscrever quantos animais desejarem, desde que sejam sem raça definida (SRD). Para participar, é necessário apresentar documento original com foto e comprovante de endereço no momento da inscrição.
O atendimento acontecerá a partir das 9h, no Centro de Convenções de Ferraz de Vasconcelos, localizado na Avenida Brasil, n.º 1807 – Vila Romanópolis. As vagas são limitadas e as inscrições serão realizadas por ordem de chegada, até o encerramento da distribuição de senhas.
No dia da cirurgia, é importante seguir as recomendações da equipe veterinária: manter o animal em jejum de 8 horas e suspender a oferta de água 3 horas antes do procedimento. Após a operação, os tutores receberão todas as orientações de cuidados pós-operatórios.
Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, pelo telefone (11) 4678-2275.